Новости Ростова-на-Дону и Ростовской области

Да, в этом случае появится ещё один повод хорошенько всё обдумать

Вряд ли это станет серьёзным аргументом, если человек всё решил

Скорее, такая пошлина уменьшит число браков среди тех, кто не уверен

В банках появятся кредиты "на развод" в помощь семейным парам