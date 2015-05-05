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Новости Ростова-на-Дону и Ростовской области
 
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Проиcшествия

В Ростовской области в Дону утонул 13 летний мальчик
09:19, 5 мая 2015  
В Ростовской области в Дону утонул 13 летний мальчикНа выходных в Ростовской области утонул 13 летний мальчик. Как сообщили Ньюс61.RU в ДПЧС региона, трагедия произошла на реке Дон.
 
 
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Началась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ростов-на-Дону


Рубрика: Новости | в 15:19, 1 апреля 2015фото
Началась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ростов-на-ДонуСегодня, 1 апреля, началась реконструкция взлетно-посадочной полосы ростовского аэропорта. Реконструкция продлится до 10 июня 2015 года, в этот период аэропорт будет принимать самолеты с 20.30 до 08.30, в оставшееся время будут вестись строительные работы. В пиковые часы одновременно на полосе будут работать до 265 человек и до 100 единиц техники.
 

Украинец вез через границу в Ростовской области порох


Рубрика: Криминал | в 07:15, 17 июля 2015
Украинец вез через границу в Ростовской области порохСотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области минувшим вечером в автомобильном пункте пропуска Весело-Вознесенка задержан гражданин Украины, пытающийся ввезти на территорию России артиллерийский порох.
 
 

На период реконструкции взлетно-посадочной полосы сохраняется более 80% авианаправлений из Ростова


Рубрика: Экономика | в 09:05, 26 марта 2015
На период реконструкции взлетно-посадочной полосы сохраняется более 80% авианаправлений из РостоваВ связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, которая продлится с 1 апреля по 10 июня 2015 года, аэропорт Ростова-на-Дону будет открыт для приема и выпуска воздушных судов с 20.30 до 08.30. При этом в расписании ростовского авиаузла сохранено более 80% направлений, по которым и будут осуществляться полеты в установленные рабочие часы.
 

В Ростове почтут память жертв «Одесской Хатыни»


Рубрика: Общество | в 10:48, 30 апреля 2015
В Ростове почтут память жертв «Одесской Хатыни»В субботу, 2 мая 2015 года в Ростове-на-Дону у входа в парк им. Горького пройдёт мероприятие в память о трагических событиях, произошедших в Одессе год назад. На мероприятии все желающие смогут зажечь свечи в память о погибших, сообщили News61.RU в общественном движении «Суть времени».
 
 

Команда МЧС завоевала первое место в соревнованиях по шахматам среди силовых структур Дона


Рубрика: Спорт | в 10:42, 30 марта 2015
Команда МЧС завоевала первое место в соревнованиях по шахматам среди силовых структур ДонаНакануне в Ростове-на-Дону в спортивно-игровом комплексе «Динамо» в рамках Спартакиады среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности прошли соревнования по шахматам.
 

В Ростове появятся памятники известным донским писателям


Рубрика: Культура | в 08:36, 25 марта 2015
В Ростове появятся памятники известным донским писателямВ Ростове установят памятники известным донским писателям. Об этом в ходе встречи с предпринимателями Первомайского района сообщил глава Администрации города Сергей Горбань.
 
 



На российской-украинской границе задержали россиянина, который пытался перекачать бензин из бензовоза на территорию Украины


Рубрика: Криминал
07:04, 13 июля 2015
На российской-украинской границе задержали россиянина, который пытался перекачать бензин из бензовоза на территорию УкраиныМинувшей ночью в районе города Донецка Ростовской области сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена попытка незаконного перемещения на территорию Украины пяти тонн бензина с использованием трубопровода, сообщает пресс-служба ведомства.
 


В период майских праздников Донские наркополицейские изъяли крупную партию «синтетики»


Рубрика: Криминал
11:57, 4 мая 2015
В период майских праздников Донские наркополицейские изъяли крупную партию «синтетики»В период майских праздников Донские наркополицейские изъяли у 42-летней жительницы Новочеркасска крупную партию «синтетики», сообщает пресс-служба ФСКН.
 


Два человека погибли при столкновении «Лады» и «Ауди»


Рубрика: Происшествия
07:19, 2 мая 2015
Два человека погибли при столкновении «Лады» и «Ауди»Крупное ДТП произошло на пересечении улиц Советской и Сквозной в городе Шахты.
 


Военные вертолеты тушат возгорание полевого пункта боеприпасов


Рубрика: Происшествия
11:08, 28 апреля 2015
Военные вертолеты тушат возгорание полевого пункта боеприпасовСемь единиц инженерной техники, пожарные расчеты и 2 вертолета армейской авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами, задействованы в тушении пожара полевого пункта боепитания, возникшего в результате разлета осколков от детонации боекомплекта артиллерийской установки, сообщает пресс-служба ЮВО.
 


Ростовчанин изнасиловал несовершеннолетнюю, с которой познакомился в соцсетях


Рубрика: Криминал
17:37, 23 апреля 2015
Ростовчанин изнасиловал несовершеннолетнюю, с которой познакомился в соцсетяхРостовчанин изнасиловал несовершеннолетнюю знакомую, с которой познакомился в соцсетях, сообщает донское управление следственного комитета.
 


В Ростове осудили члена «Правый сектор», совершавшего поджоги на Крымском полуострове


Рубрика: Криминал
11:09, 22 апреля 2015
В Ростове осудили члена «Правый сектор», совершавшего поджоги на Крымском полуостровеВ Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор в отношении 33- летнего Алексея Чирния, который вступив в «Правый сектор»,совершал поджоги на крымском полуострове, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
 


В Ростове мать и дочь наладили бизнес по торговле героином


Рубрика: Криминал
11:43, 21 апреля 2015
В Ростове мать и дочь наладили бизнес по торговле героином46-летней рецидивистке героин для продажи поставляла собственная дочь.
 


Команда Донского МЧС стала победителем региональных соревнований по ликвидации последствий ДТП


Рубрика: Общество
17:17, 16 апреля 2015
Команда Донского МЧС стала победителем региональных соревнований по ликвидации последствий ДТПСегодня на учебном полигоне в городе Батайске команды Южного Федерального округа состязались за звание «Лучшей команды Южного регионального центра МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий».
 

 
 
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