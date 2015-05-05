Новости Ростова-на-Дону и Ростовской области

Сегодня, 1 апреля, началась реконструкция взлетно-посадочной полосы ростовского аэропорта. Реконструкция продлится до 10 июня 2015 года, в этот период аэропорт будет принимать самолеты с 20.30 до 08.30, в оставшееся время будут вестись строительные работы. В пиковые часы одновременно на полосе будут работать до 265 человек и до 100 единиц техники.
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области минувшим вечером в автомобильном пункте пропуска Весело-Вознесенка задержан гражданин Украины, пытающийся ввезти на территорию России артиллерийский порох.
В связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, которая продлится с 1 апреля по 10 июня 2015 года, аэропорт Ростова-на-Дону будет открыт для приема и выпуска воздушных судов с 20.30 до 08.30. При этом в расписании ростовского авиаузла сохранено более 80% направлений, по которым и будут осуществляться полеты в установленные рабочие часы.
В субботу, 2 мая 2015 года в Ростове-на-Дону у входа в парк им. Горького пройдёт мероприятие в память о трагических событиях, произошедших в Одессе год назад. На мероприятии все желающие смогут зажечь свечи в память о погибших, сообщили News61.RU в общественном движении «Суть времени».
Минувшей ночью в районе города Донецка Ростовской области сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена попытка незаконного перемещения на территорию Украины пяти тонн бензина с использованием трубопровода, сообщает пресс-служба ведомства.
Семь единиц инженерной техники, пожарные расчеты и 2 вертолета армейской авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами, задействованы в тушении пожара полевого пункта боепитания, возникшего в результате разлета осколков от детонации боекомплекта артиллерийской установки, сообщает пресс-служба ЮВО.
В Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор в отношении 33- летнего Алексея Чирния, который вступив в «Правый сектор»,совершал поджоги на крымском полуострове, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Сегодня на учебном полигоне в городе Батайске команды Южного Федерального округа состязались за звание «Лучшей команды Южного регионального центра МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий».